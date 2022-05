POCO C40, il budget phone da avere è a un passo dal lancio?

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci circa il nuovo medio gamma POCO X4 GT 5G le cui specifiche leak lo dipingono come uno tra i device più interessanti in arrivo nelle prossime settimane, il colosso cinese continua a lavorare al budget phone POCO C40 di cui quest’oggi scopriamo ulteriori novità a seguito del passaggio tramite l’ente TDRA.

Il sempre ben informato tipster Mukul Sharma ha “pizzicato” lo smartphone di POCO all’interno del database TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) con il codice prodotto 220333QPG con fa proprio riferimento al modello POCO C40.

POCO C40 riceve la certificazione TDRA e si prepara al lancio sui mercati internazionali

Sebbene ci siano ancora poche informazioni certe sul design e sulle specifiche dello smartphone di POCO, sappiamo che il device non monterà un processore di fascia economica di Qualcomm o MediaTek; POCO C40 farà affidamento sul meno noto processore JR510 – si tratta di un SoC (System on a Chip) piuttosto comune nei device economici asiatici.

In tutta probabilità lo smartphone di POCO sarà anche uno dei pochi con il sistema operativo MIUI Go, una singolare variante della più popolare MIUI evidentemente realizzata per offrire una buona esperienza di utilizzo nonostante l’hardware piuttosto limitato. Per quanto riguarda il prezzo, il device dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo pari a circa 130 euro al cambio; a tal proposito, se siete alla ricerca di un device molto economico ma con un design curato, quattro fotocamere e prestazioni decisamente superiori, il buon Redmi 10 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

Scheda tecnica (RUMOR)

Processore JR510;

Sistema operativo MIUI Go;

Wi-Fi dal band 2.4 + 5 GHz;

Dimensioni: 167.18 x 76.87 mm;

Batteria con ricarica rapida da 10W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.