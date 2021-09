POCO C31: TUTTO quello che c'è da sapere

POCO C31 è il nuovo budget phone di casa Xiaomi; le sue specifiche tecniche sono state rivelate online. Cosa sappiamo di questo nuovo terminale prossimo al debutto?

POCO C31: i dettagli e il design

Il sub brand di Xiaomi annuncerà lo smartphone POCO C31 il 30 settembre in India. Come dice il nome, arriverà come una versione aggiornata del C3 lanciato mesi or sono. La pagina di destinazione del suddetto prodotto è già disponibile ed è stata ora aggiornata con le sue caratteristiche principali.

Ildevice arriverà con un display con notch a goccia con un mento leggermente spesso. Il telefono sarà alimentato dal chipset Helio G35 e da 4 GB di RAM.

Il device offrirà una lunga durata della batteria; alcune delle altre funzionalità che saranno disponibili sul gadget includono: uno scanner per le impronte digitali, sblocco facciale e altro ancora. Gli altri dettagli sono nascosti.

Sembra che il C31 possa prendere in prestito la maggior parte delle sue specifiche dal modello da cui deriva. Anche se l'articolo precedente non aveva uno scanner di impronte digitali incorporato, il nuovo prodotto potrebbe esserne dotato. Inoltre, potrebbe arrivare sul mercato con lievi miglioramenti nel design.

Il telefono avrà un display IPS LCD HD+ da 6,53 pollici, una snapper selfie da 5 megapixel e una tripla lente così ripartita: 13 megapixel (principale) + 2 megapixel (macro) + 2 megapixel (profondità). Il sistema operativo Android 10 basato su MIUI 10 è preinstallato sul dispositivo.

Giusto come “remind me”, il C3 è dotato del chip MediaTek Helio G35, gode di 4 GB di RAM e 64 GB di storage. È supportato da una batteria da 5.000 mAh che gpde della fast charge da 10 W.

In ultima analisi, non sappiamo in quali mercati potrebbe arrivare il futuro budget phone del sottomarchio di Xiaomi; lecito pensare che possa giungere sul suolo indiano e su quello cinese. Sull'eventuale disponibilità europea non abbiamo notizie; vi terremo aggiornati.