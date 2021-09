POCO C31: un nuovo BUDGET PHONE all'orizzonte

POCO C31 è il nuovo telefono della serie C in arrivo il 30 settembre. Di fatto, il sub brand di Xiaomi ha annunciato, pochi giorni or sono, l'intenzione di voler lanciare a breve un nuovo terminale.

POCO C31: cosa sappiamo finora?

Il poster trapelato alcuni giorni accennava al lancio del nuovo terminale sotto la sua line-up “C”. Oggi, POCO “ha fatto uscire il gatto dalla borsa” e ha rivelato che il nuovo telefono verrà presentato come POCO C31.

Un breve video teaser condiviso su Twitter oggi ha confermato il moniker ufficiale del device in arrivo e ci ha anche permesso di dare una prima occhiata al dispositivo in questione.

Il POCO C31 ha una tacca a goccia, cornici laterali sottili e un mento inferiore più spesso. Sfortunatamente, il teaser non mostra il retro del telefono. Tuttavia, c'è la possibilità di vedere il suo design completo e di conoscere alcune delle sue specifiche prima del lancio di giovedì.

Il nuovo smartphone del sub brand di Xiaomi dovrebbe essere un prodotto super low-cost e dovrebbe arrivare come un rivale del Realme C25Y lanciato poche settimane fa in India. Questo, per chi non lo sapesse, è un device alimentato dal processore Unisoc T610 con un display LCD HD+ da 6,5 ​​pollici, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 MP, una batteria da 5000 mAh e un prezzo di ₹ 10.999 (~ $ 149).

Non sappiamo se POCO commercializzerà questo budget phone anche in Europa; sicuramente ne sapremo di più durante l'evento di presentazione che si terrà nei prossimi giorni. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Nelle notizie correlate invece, siamo a conoscenza del fatto che Xiaomi presenterà il nuovo CIVI a brevissimo; si tratta di un mediogamma davvero molto frizzante pensato per il mercato cinese e per i fashion addicted; disporrà di una innovativa “Beauty Mode” e di alcune chicche software davvero molto interessanti.