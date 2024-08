Poca memoria sul Mac? Risolvi con l'hard disk esterno da 5TB

Il consigliatissimo hard disk esterno Western Digital My Passport è la soluzione ideale per aumentare la memoria d’archiviazione sul tuo Mac, grazie ad una capacità di ben 5TB. Questo dispositivo garantisce prestazioni elevate ed affidabilità in ogni circostanza e per qualunque tipo di file. Inoltre, offre una protezione dei dati efficace grazie al sistema di crittografia.

La promozione è in scadenza, non perdere tempo: approfitta subito di uno sconto esclusivo del 4% su Amazon e potrai acquistare l’hard disk esterno WD al ridicolo prezzo di soli 145 euro.

Hard disk esterno per Mac a prezzo stracciato

Compatibile con tutti i dispositivi Mac, l’hard disk esterno WD è sempre pronto per trasferire documenti, foto, video e musica, oppure per programmare backup con il software Time Machine di Apple. Il My Passport for Mac viene fornito con cavi USB-C e USB-A, consentendo l’uso anche con i computer Apple più datati. La sicurezza dei tuoi dati è al primo posto: basterà impostare una password per attivare la crittografia hardware AES a 256 bit.

Le unità ancora disponibili sono limitate: salva subito nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno Western Digital My Passport da 5TB per Mac ad un prezzo imperdibile, lo riceverai a casa prestissimo e senza spese di consegna.