PlayStation VR2, la data di uscita nel 2023 sembra essere confermata

Lo State of Play di ieri sera, che ci ha regalato diversi interessanti annunci come Resident Evil 4 Remake e il nuovo trailer di Final Fantasy 16, è stato l’occasione per dare uno sguardo ai primi giochi per PlayStation VR2.

Il visore di ultima generazione per PlayStation 5 è stato dunque grande protagonista dell’evento, come anticipato dalla compagnia, ma non sono stati svelati ancora i dettagli sul prezzo e sulla data di uscita. Ed è proprio grazie ad uno dei titoli annunciati, tuttavia, che forse abbiamo la conferma che bisognerà aspettare il 2023.

PlayStation VR2, lancio nei primi mesi del 2023?

Il gioco in questione è The Walking Dead: Saint and Sinners – Chapter 2 Retribution. Il publisher, Skydance, ha infatti svelato che il lancio del prodotto è previsto nel 2022 per Meta Quest 2 e PlayStation VR, mentre arriverà nel 2023 anche su PS VR2.

È una piccola conferma dunque che per il debutto del nuovo visore sul mercato dovremo attendere il prossimo anno, che va ad allinearsi peraltro alle indiscrezioni dei mesi scorsi in cui diversi addetti ai lavori hanno parlato del 2023 per riferirsi al lancio di PlayStation VR2.

Sony non si è mai pronunciata ufficialmente in tal senso, lasciando presagire che comunque si tratta di un prodotto che non sarebbe arrivato in tempo per quest’anno. Forse, da una parte, c’è anche l’intenzione di attendere che la base installata di PlayStation 5 cresca ulteriormente, mentre si continua a lavorare per ridurre i problemi di scorte che riguardano dal lancio la console di ultima generazione della casa nipponica.

