Final Fantasy 16 per PS5, il nuovo trailer è pronto: presentazione vicina

Square Enix rompe gli indugi e anticipa che presto vedremo il nuovo attesissimo trailer di Final Fantasy 16, il gioco inedito della serie in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5.

A dirlo è stato il producer Naoki Yoshida nel corso di una recente diretta dedicata al titolo mobile Nier Re[in]carnation, in cui lo sviluppatore giapponese ha confermato che il trailer è finito e pronto per essere mostrato al pubblico. Yoshida ha spiegato che alcuni fattori interni hanno spinto al rinvio, ma presto verrà reso noto.

Final Fantasy 16 per PS5: uno State of Play in vista?

A questo punto è lecito pensare che Sony e Square Enix possano decidere di accordarsi per organizzare uno State of Play tutto o principalmente dedicato a Final Fantasy 16. Presentato per la prima volta nel 2020 come esclusiva per PlayStation 5, da allora il gioco è sparito dai radar.

Lo scorso dicembre, lo stesso Yoshida aveva promesso che questa primavera avremmo finalmente avuto la possibilità di vedere il gioco in azione. Tecnicamente, dunque, c’è tempo fino al 20 giugno per mantenere la promessa. Qualcosa che sembra verrà effettivamente fatta.

Square Enix ha recentemente confermato inoltre che lo sviluppo di Final Fantasy 16 è praticamente completo, con il team che si è preso un bel po’ di tempo per rifinire il codice del gioco e risolvere i bug riscontrati con le ultime build.

A questo punto, è lecito sperare che il nuovo trailer di cui stiamo parlando possa includere anche l’attesa data di uscita. Non è ancora chiaro se il gioco arriverà già nel 2022 o se bisognerà aspettare il 2023: l’unica certezza, ad oggi, è la piattaforma. Il nuovo Final Fantasy è un’esclusiva PlayStation 5.