PlayStation VR2 è stato rinviato al 2023, secondo un rumor

Potrebbe esserci un ritardo sul lancio di PlayStation VR2, il visore next-gen di Sony per PS5. Secondo un rapporto pubblicato da un noto analista dell'industria, pare che la compagnia giapponese si stia preparando ad annunciare un rinvio sulla data di uscita dell'accessorio al 2023.

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultant (DSCC), fa sapere infatti che sia Apple che Sony avrebbero posticipato il lancio dei loro visori per la Realtà Virtuale al 2023. Sebbene il colosso nipponico non abbia mai comunicato una finestra di uscita esatta per il PSVR2, in molti si aspettavano un debutto pronto per la fine del 2022.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM — Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022

PlayStation VR2 rinviato al 2023: cosa dice il rumor

Non la prima volta che si parla di un ritardo fino al 2023 per il PlayStation VR2. Già in altre occasioni si era sostenuto infatti che Sony avrebbe già deciso di lanciare il visore soltanto il prossimo anno, per una serie di ragioni: la più scontata è quella che riguarda la carenza di chip, aspetto che potrebbe impattare gravemente sulle scorte di PS5 ancora per tutto il 2022.

Quest'ultimo aspetto si collega direttamente con i piani di lancio di Sony per il PSVR2. Nonostante i record di vendita, PS5 non sta raggiungendo gli obiettivi sperati proprio a causa della carenza di scorte e l'azienda giapponese si è già vista a rivedere al ribasso per ben due volte le stime di vendita, cosa che ha scatenato anche la preoccupazione degli azionisti.

Considerato che, per quanto promettente, il PlayStation VR2 è da considerarsi almeno inizialmente un accessorio di nicchia, è naturale che Sony voglia aspettare di avere una base installata ancora più ampia per attaccare il mercato dei visori VR specie se si pensa che, viste le impressionanti specifiche tecniche, non ci si aspetta un prezzo certamente basso.

Per il momento comunque restiamo nel campo delle indiscrezioni. Sony dovrebbe tenere un evento dedicato al PSVR2 nelle prossime settimane in cui potrebbe infine far luce sulla vicenda.