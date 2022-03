Come rinnovare PlayStation Plus al miglior prezzo possibile online

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 che, pagando un piano periodico di 1, 3 o 12 mesi permette di portarsi a casa diversi vantaggi: tre giochi al mese, la possibilità di giocare in multiplayer online e sconti esclusivi sul PS Store riservati ai membri.

Se stavi pensando di sottoscrivere per la prima volta l'abbonamento o sei pronto a rinnovarlo, abbiamo selezionato per te le migliori possibilità in rete per permetterti di acquistare vari piani di iscrizione al prezzo più basso possibile.

PlayStation Plus, dove comprare l'abbonamento a poco prezzo?

Queste sono tutte le migliori offerte disponibili per acquistare un abbonamento PS Plus al prezzo più basso possibile:

Ho acquistato un codice PS Plus, come faccio a riscattarlo?

Una volta che hai acquistato il tuo codice per un abbonamento a PlayStation Plus, ti basta seguire questa semplice procedura a seconda della piattaforma che usi:

Da PC

Apri il PlayStation Store e, se non lo hai fatto, esegui il login con le tue credenziali PSN. Poi, fai clic sul tuo avatar in alto a destra

Seleziona “ Riscatta codice ” dal menu a tendina che si aprirà

” dal menu a tendina che si aprirà Inserisci il codice a 12 cifre del tuo abbonamento PlayStation Plus e fai clic su “ Avanti “

“ Ti verrà riepilogato l'oggetto del tuo acquisto, a quel punto fai clic su “Conferma” e il tuo abbonamento sarà attivo

Da PS4

Apri il PlayStation Store dalla dashboard principale della PS4

Scorri in basso nella barra laterale e fai clic su “ Riscatta codice “

“ Inserisci il tuo codice a 12 cifre e fai clic su “ Riscatta “

“ Ti verrà riepilogato l'oggetto del tuo acquisto, “Conferma” e l'abbonamento sarà attivo

Da PS5

Apri il menu “ Impostazioni “, poi “ Utenti e Account “

“, poi “ “ Fai clic su “ Account “, “ Pagamento e abbonamenti ” e “ Riscatta codice “

“, “ ” e “ “ Inserisci il codice a 12 cifre e fai clic su “Riscatta”

Ti ricordiamo che l'abbonamento PlayStation Plus resterà valido per l'intera durata per cui lo hai acquistato: se effettui un rinnovo di una sottoscrizione già attiva, i mesi acquistati si aggiungeranno a quelli già esistenti.