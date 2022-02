PlayStation Plus, un leak ci svela i giochi gratis PS4 di marzo 2022 [AGG.]

L'annuncio ufficiale di Sony arriverà questo pomeriggio, ma nel frattempo un'indiscrezione potrebbe averci svelato quali saranno i giochi gratis PS4 del mese di marzo 2022 sul PlayStation Plus. L'informazione arriva da “billbil-kun”, utente del forum di Dealabs che in passato ha svelato correttamente altri titoli del PS Plus.

Aggiornamento n.2 – ore 17.30 – Ufficiali!

Aggiornamento ore 15.32 – La stessa fonte ha rivisto la sua indiscrezione affermando che i giochi PlayStation Plus di marzo 2022 saranno Team Sonic Racing, Ghostrunner e Ghost of Tsushima: Legends. Restiamo in attesa della conferma ufficiale.

“Ciao o buonasera a tutti. Di recente, sono stato interessato ad Ark Survival Evolved e Team Sonic Racing e volevo acquistarli per giocarci sulla mia PS5. Sapendo che in realtà non ho soldi, sono riluttante a comprarli. Ma, ehi, alla fine aspetterò forse fino all'inizio del prossimo mese“

Un suggerimento un po' subdolo, ma palese, per indicarci che sono proprio Ark Survival Evolved e Team Sonic Racing i titoli PS4 del mese di marzo 2022 su PlayStation Plus. Resta ignota al momento l'identità del terzo gioco, che conosceremo comunque più tardi.

Conosciamo i due giochi leakati per il PlayStation Plus di marzo 2022

Ark Survival Evolved, come suggerisce del resto il nome, è un gioco di sopravvivenza ambientato su un'isola misteriosa in cui dovremo utilizzare la nostra astuzia per uccidere o domare le creature primordiali che la abitano e nel frattempo decidere come rapportarci con gli altri giocatori: sopravvivere insieme, affrontarli o fuggire?

Team Sonic Racing è un simil-Mario Kart che ha per protagonisti alcuni storici personaggi SEGA, a cominciare ovviamente da Sonic. Il gioco, un racing arcade, permette di affrontare gli amici in gare multiplayer a squadre. È possibile scegliere fra tre differenti tipologie di personaggi e di personalizzare il veicolo a disposizione nel modo che si preferisce.

Due giochi dunque profondamente diversi tra loro, che puntano ad accontentare differenti palati. Trattandosi di titoli lanciati per PlayStation 4, aspettiamo di conoscere, come detto, l'identità del terzo gioco, che sarà per PlayStation 5. Si è parlato di Sifu, ma sembra un'eventualità abbastanza improbabile. Non dovremo attendere comunque molto per scoprirlo.