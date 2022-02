PlayStation Plus, quando saranno annunciati i giochi di marzo 2022?

Come per ogni mese, c'è molta attesa da parte degli appassionati per scoprire quali saranno i giochi gratis PS4 e PS5 che faranno parte del catalogo di PlayStation Plus a marzo 2022. Abbiamo già provato a fare delle ipotesi con un precedente articolo, ma adesso vi diciamo quando possiamo aspettarci l'annuncio della line-up, che è davvero molto vicino.

PlayStation Plus marzo 2022, quando saranno annunciati i nuovi giochi gratis?

Salvo particolari sorprese, Sony annuncerà i titoli riservati agli abbonati PlayStation Plus per marzo 2022 mercoledì 23 febbraio, intorno alle 17.30 ora italiana. Questo è l'orario solitamente scelto dalla compagnia giapponese per svelare la prossima line-up di titoli inclusa con l'abbonamento, ma potrebbero esserci sempre delle novità dell'ultimo minuto.

I giochi PS4 e PS5 del PS Plus del prossimo mese saranno poi disponibili per riscatto e download a partire da martedì 1 marzo: solitamente nel pomeriggio.

Il gioco PS Plus già confermato per marzo 2022

Nel frattempo, conosciamo l'identità di uno dei giochi che potranno essere riscattati dagli abbonati PlayStation Plus a marzo. Si tratta della nuova versione di GTA Online per PlayStation 5, che sarà disponibile dal 15 marzo e potrà essere riscattata entro tre mesi.

Questa edizione, che accompagnerà il lancio della versione next-gen di GTA 5, includerà una serie di miglioramenti, inclusa la possibilità di saltare il prologo della modalità Storia, un tutorial completamente rinnovato e l'accesso istantaneo ad una delle quattro attività illecite all'interno del Carrer Builder. Avremo a disposizione anche un cospicuo numero di dollari per darci supporto nell'acquisto di una proprietà, un veicolo di fascia alta e la potenza di fuoco necessaria per avviare la nostra impresa. Si potrà ovviamente anche importare il proprio personaggio già esistente.