PlayStation Plus, un gioco gratis di marzo 2022 può essere una sorpresa

Il portale TechRadar si lancia un'ipotesi a dir poco affascinante che riguarda i giochi di marzo 2022 previsti con PlayStation Plus. La testata spiega infatti, con un approfondimento, di aver notato un dettaglio particolare legato a Sifu, il gioco basato sul kung-fu da poco disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, che potrebbe suggerire un inserimento nel catalogo del Plus già il prossimo mese.

PlayStation Plus: Sifu tra i giochi di marzo 2022? Facciamo chiarezza

Pare infatti che accedendo al proprio account PlayStation tramite browser e visualizzando la propria libreria giochi, di fianco a Sifu compaia l'icona del PlayStation Plus, che solitamente viene associata ai titoli che sono stati riscattati e scaricati tramite il servizio in abbonamento.

Naturalmente può essere un errore dovuto a un semplice bug o un'associazione che non ha nulla a che vedere con un presunto futuro inserimento nel catalogo di PS Plus. Si tratterebbe del resto di una strategia davvero inusuale a un solo mese dal lancio sul mercato: solitamente, i giochi su PlayStation Plus vengono inseriti a circa un anno dal debutto o, in casi eccezionali, direttamente al Day One.

Non è da escludere ovviamente che, vista l'estrema popolarità riscossa dal gioco, Sony non voglia fare una gradita sorpresa ai suoi fan, soprattutto in vista del lancio di PlayStation Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare in primavera come risposta a Xbox Game Pass.

Per il momento, né la compagnia giapponese né lo sviluppatore hanno commentato le indiscrezioni. Staremo a vedere se ci saranno novità nei prossimi giorni.