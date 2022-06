PlayStation Plus, ufficiali i giochi gratis PS4 e PS5 di luglio 2022

Sony conferma le indiscrezioni della vigilia e annuncia i giochi gratis PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus a partire dal 5 luglio 2022.

Si tratta di titoli molto interessanti, dato che parliamo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcadegeddon. I giochi potranno essere riscattati fino all’1 agosto 2022 e saranno scaricabili fino a quando si manterrà attivo almeno un abbonamento PS Plus Essential.

PlayStation Plus luglio 2022: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 per gli abbonati

Andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito ai titoli in questione:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time | PS4/PS5

Ultima inedita avventura di Crash: il marsupiale più amato del mondo dei videogiochi si trova ad affrontare nuovamente Neo Cortex e N. Tropy, questa volta intenzionati a minacciare l’intero multiverso. In compagnia di Coco, dovremo brandire il potere di quattro potenti guardiani del tempo e dello spazio che donano alla coppia la capacità di dominare le leggi della realtà.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | PS4

Nuovo capitolo dell’antologia horror cinematografica focalizzata sulla narrazione, vivremo in prima persona la storia di cinque amici, che salpano per una vacanza all’insegna delle immersioni che presto si trasformerà in qualcosa di più terrificante. Tutti i personaggi giocabili possono vivere o morire: il loro destino sarà determinato dalle nostre scelte.

Arcadegeddon | PS4/PS5

In questo divertentissimo gioco faremo la conoscenza di Gilly, il proprietario di una sala giochi locale, che sta cercando di salvare la sua attività da una gigantesca società senza volto. Per vendicarsi cerca di creare un super gioco nuovo di zecca, ma la società scopre il suo piano e lo hackera iniettandovi un virus. Il nostro compito è quello di salvare il gioco in uno sparatutto multigiocatore cooperativo in continua evoluzione.

Prima di chiudere, ti ricordiamo che i giochi PlayStation Plus di giugno 2022 saranno riscattabili fino al prossimo 4 luglio: God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

