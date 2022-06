PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di luglio 2022? C'è anche Crash

Il forum Dealabs.com, in particolare grazie all’utente billbil-kun, ci ha svelato ancora in anticipo i giochi gratis di luglio 2022 riservati agli abbonati PlayStation Plus Essential.

E ci sono le potenzialità perché sia un mese interessante, considerata l’attendibilità della fonte: tra i titoli spuntano infatti Crash Bandicoot 4 It’s About Time e Arcadegeddon per PS5 e PS4, oltre a The Dark Pictures Man of Medan per PS4.

PlayStation Plus luglio 2022: sono questi i giochi gratis?

Stando alle informazioni fornite da billbil-kun, i giochi potranno essere riscattati dal 5 luglio al 2 agosto 2022 a partire dalle 11 ora italiana. Il pezzo forte sembra essere Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ultimo capitolo della nota saga di platform apprezzato da critica e pubblico.

Da non sottovalutare nemmeno l’inserimento di Man of Medan, ultimo episodio dell’antologia horror The Dark Pictures che ci porta a vivere un viaggio terrificante all’interno di una nave fantasma: la storia può essere giocata anche con un amico online o con un massimo di altri cinque giocatori offline.

Infine, sempre per PS5 e PS4, ecco il divertente Arcadegeddon, uno sparatutto multiplayer in continua evoluzione che ci consente di giocare con un massimo di 3 amici per esplorare diversi biomi, prendere parte a minigiochi, trovare forzieri nascosti e sconfiggere i numerosi boss e altri nemici. Si tratta di un’esperienza multiplayer cooperativa capace di offrire un mix di PvE e PvP.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare questo mercoledì, quando Sony presenterà le novità previste con il PlayStation Plus di luglio 2022.

