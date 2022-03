PlayStation Plus, svelati i giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022

Hood Outlaws & Legends, Splay the Spire e SpongeBob Battle for Bikimi Botton: sono i giochi gratis PS4 e PS5 che saranno inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus nel mese di aprile 2022. Lo ha annunciato Sony con il tradizionale post pubblicato sul PlayStation Blog, stravolgendo ancora una volta le indiscrezioni che parlavano di altri titoli. Scopriamo dunque insieme i giochi.

PlayStation Plus aprile 2022 – Scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 del mese

Hood Outlaws & Legends – PS4, PS5

Schiacciati da un governo tirranico, ribelli e banditi da tutto il regno combattono per conquistare un posto tra le Leggende. Queste bande rivali si affrontano in una sanguinosa competizione, depredando i ricchi per ingraziarsi un popolo oppresso o per riempirsi le tasche.

Troviamo dunque due squadre da quattro giocatori contendersi il colpo perfetto. Potremo formare la nostra banda di fuorilegge e depredare i tesori nascosti all'interno di fortezze gigantesche pesantemente sorvegliate. Ogni personaggio è dotato di peculiari abilità speciali.

Slay The Spire – PS4

Un gioco che mette insieme le meccaniche tipiche dei card game a quelle dei roguelike. In Slay the Spire potremo costruire il nostro mazzo, incontrare strane creature e scoprire potenti reliquie nascoste all'interno di una torre in continuo mutamento. Nulla sarà mai come prima.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – PS4

Probabilmente il gioco del mese che scatenerà qualche sorriso, ma in verità si tratta del ritorno di un classico per gli appassionati del cartone animato. Nei panni di Spongebob, Patrick e Sandy dovremo affrontare il malvagio Plankton e il suo esercito di robot in una versione restaurata dell'omonimo gioco originale con grafica migliorata, risoluzione di ultima generazione e gameplay ottimizzato. È presente anche una nuova modalità multiplayer per due giocatori, offline e online.

È tutto! I giochi saranno riscattabili gratuitamente con un abbonamento PlayStation Plus fino al 3 maggio 2022. I titoli di marzo 2022, invece, potranno essere riscattati ancora fino al 4 aprile.