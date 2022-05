PlayStation Plus, quando saranno annunciati i giochi di giugno 2022?

Avrete notato sicuramente che l’atteso annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus di giugno 2022 non è arrivato nei tempi previsti.

Solitamente, infatti, Sony presenta i giochi del mese l’ultimo mercoledì di quello precedente, che nel nostro caso coincide con il 25 maggio: come abbiamo visto, però, la compagnia giapponese non ha svelato i titoli che faranno parte del catalogo a giugno.

Perché questo ritardo? Probabilmente è legato al lancio del nuovo PlayStation Plus che, dal 23 giugno, si dividerà in tre livelli con l’abbonamento attuale che si chiamerà semplicemente PS Plus Essential, ed altri due sottoscrizioni, Extra e Premium, che daranno modo di accedere ad un catalogo di giochi e contenuti decisamente più vasto.

PlayStation Plus: quando aspettarsi l’annuncio dei giochi di giugno 2022?

Restando però dentro al discorso legato al PlayStation Plus Essential, e quindi ai due giochi PS4 e PS5 che gli abbonati potranno scaricare a partire dal prossimo 7 giugno, è presumibile a questo punto che l’annuncio arriverà soltanto mercoledì 1 giugno.

Ci sarà da capire come Sony intenderà gestire gli annunci a partire dal prossimo mese in avanti, visto il debutto del nuovo e rinnovato servizio. È certo che i nuovi giochi del livello Essential verranno resi disponibili sempre nella prima metà del mese, mentre le tempistiche saranno diverse per gli altri due tier.

In ogni caso, ricordiamo ancora una volta che dal 23 giugno 2022 ci sarà la possibilità di sottoscrivere due nuovi livelli di abbonamento, chiamati Extra e Premium, che daranno modo di accedere rispettivamente a oltre 400 giochi PS4 e PS5 e, nell’ultimo caso, anche ad una selezione di titoli classici PS1, PS2, PSP e PS3, inclusa la possibilità di provare in anticipo alcuni giochi di ultima uscita, come Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077.

