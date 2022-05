Nuovo PlayStation Plus: cosa c'è da sapere su giochi offline e nuovi trofei

Con un aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale, Sony ha svelato altri dettagli inediti su come funzionerà il nuovo PlayStation Plus, che ha già debuttato nei mercati asiatici ma lo farà soltanto tra un mese, il 23 giugno, in Europa.

In particolare, la compagnia giapponese si è concentrata nello svelare ancora una volta quali saranno i vantaggi principali di ciascun piano, che troviamo riassunti nella seguente immagine. Inoltre, ha confermato l’inserimento dei trofei per alcuni giochi classici spiegando se sarà necessario o meno rimanere online per usufruire dei titoli del catalogo.

Nuovo PlayStation Plus: un controllo online a settimana e trofei per i giochi PS1 e PSP

Partendo dai trofei, Sony conferma che alcuni giochi originali per PS1 e PSP vedranno l’inserimento del sistema di riconoscimento. Tra questi troveremo Ape Escape, Everybody’s Golf, Kirushi e il già annunciato Syphon Filter. Come prevedibile, si tratta di una possibilità opzionale per gli sviluppatori, che potranno decidere in completa autonomia se inserire o meno i trofei nei loro videogiochi di una volta.

Passando invece a un’altra importante questione, l’articolo comprende una FAQ che chiede se sarà necessario essere collegati online per giocare ai titoli inclusi nei cataloghi offerti da PlayStation Plus Extra o Premium. La risposta è negativa, con una sola precisazione: quando si gioca ad un prodotto scaricato dal catalogo dei piani PlayStation Plus Extra o Premium sarà necessario accedere online ogni sette giorni per convalidare il proprio abbonamento e mantenere l’accesso al gioco.

Un passaggio di sicurezza necessario solo per i piani Extra e Premium, ma che non vale invece ai titoli scaricabili con PS Plus Essential, l’abbonamento base che sarà pressoché identico all’attuale PlayStation Plus.

Ricordiamo infine che il nuovo PlayStation Plus sarà diviso in tre livelli:

Essential : €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno

: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno Extra : €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno Premium: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno

