PlayStation Plus e Now: rinnovi bloccati, conferma Sony

Dopo le tante segnalazioni degli utenti, arriva adesso la conferma di Sony: i rinnovi di abbonamenti già esistenti di PlayStation Plus e Now sono bloccati fino a ulteriori comunicazioni.

In un aggiornamento pubblicato alle FAQ del sito ufficiale, la compagnia giapponese assicura che in futuro tutti i codici voucher saranno riscattabili fino alla scadenza dell’abbonamento esistente. Per il momento però è tutto fermo allo scopo di arginare la speculazione dei rinnovi in massa per cercare di ottenere grossi vantaggi dalla riconversione al nuovo PlayStation Plus che partirà nel mese di giugno.

Rinnovi PlayStation Plus e Now: cosa succede adesso?

Come ben sappiamo, il 22 giugno è previsto il lancio del rinnovato PlayStation Plus che, in risposta a Xbox Game Pass, metterà insieme i vantaggi del servizio attuale con quelli del Now. L’obiettivo è dare gli utenti la possibilità di scegliere fra tre livelli di abbonamento: il più alto permetterà di accedere ad un vasto catalogo di giochi PS4 e PS5, oltre ad una selezione di giochi PS1, PS2, PS3 e PSP ed altri vantaggi.

Per garantire una conversione senza intoppi, Sony ha confermato che gli attuali abbonamenti PlayStation Now saranno riconvertiti automaticamente al livello Premium del nuovo PlayStation Plus. Questo ha ovviamente scatenato la caccia ai codici voucher rimanenti da parte degli utenti, nel tentativo di sottoscrivere una iscrizione al Now adesso ad un prezzo estremamente vantaggioso per poi vederselo convertire, il prossimo mese, al Plus Premium.

“Mentre ci prepariamo a lanciare il nuovo servizio di abbonamento a PlayStation plus, stiamo lavorando dietro le quinte per rendere la transizione il più agevole possibile per tutti i nostri membri esistenti. Come parte di questo processo, abbiamo temporaneamente disabilitato lo stacking delle iscrizioni per i clienti esistenti fino a dopo il lancio. Ti assicuriamo che il tuo codice voucher è ancora valido e potrai riscattarlo sia quando l’abbonamento esistente scadrà e si disattiverà, sia dopo il lancio del nuovo servizio PlayStation Plus nella tua zona“.

In aggiunta a questo, Sony conferma che chi ha un abbonamento esistente ad entrambi i servizi dovrà aspettare il lancio del nuovo Plus, previsto in Italia il 22 giugno, per poter tornare a riscattare i codici o effettuare un prolungamento.