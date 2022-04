Sony sta bloccando i rinnovi PlayStation Plus e Now con le prepagate?

Potrebbe esserci una brutta sorpresa per gli iscritti a PlayStation Plus e Now che intendevano rinnovare o sottoscrivere un abbonamento sfruttando, magari a prezzo vantaggioso, le carte prepagate ancora in circolazione.

Diversi utenti PS4 e PS5 stanno segnalando infatti l’impossibilità di riscattare le sottoscrizioni prepagate: un problema che pare essere particolarmente diffuso, in base alle segnalazioni fatte sul forum di ResetEra e sui canali social PlayStation. Alcuni giocatori sostengono che l’assistenza ha confermato che si tratta di un blocco temporaneo: è una mossa legata al lancio del nuovo PS Plus previsto a giugno?

Nuovo PlayStation Plus: Sony blocca i rinnovi vantaggiosi?

Come ormai ben sappiamo, il 22 giugno 2022 debutterà in Europa il nuovo PlayStation Plus. Il rinnovato servizio punta a fare concorrenza a Xbox Game Pass tramite una fusione con il PlayStation Now, che di fatto cesserà di esistere, dando la possibilità agli utenti PS4 e PS5 di scegliere fra tre diversi livelli di abbonamento.

I piani Extra e Premium sono quelli più interessanti, perché permettono di accedere ad un vasto catalogo di giochi per PS4 e PS5, e nel caso del taglio più costoso, anche ad una serie di titoli per console come PS1, PS2 e PS3. Per favorire il passaggio al nuovo servizio, Sony ha confermato che gli attuali abbonati PlayStation Now potranno usufruire dei vantaggi offerti dal PS Plus Premium. Inoltre, nel caso si posseggano entrambi gli abbonamenti attuali, la scadenza verrà prorogata a quella del servizio con il termine fissato in data più tarda.

Questo significa, ad esempio, che se si possiede un abbonamento al Plus che scade al 31 luglio 2022 e uno al Now che scade invece il 30 settembre 2022, si verrà automaticamente passati al programma Premium con la scadenza più lunga, quindi, in questo caso, quella relativa al Now e alla fine di settembre.

Una conversione vantaggiosa che naturalmente ha scatenato la corsa alle ultime carte prepagate ancora disponibili presso i vari rivenditori allo scopo di costruirsi, di fatto, un abbonamento al nuovo PlayStation Plus molto lungo ad un prezzo veramente vantaggiosa.

Una cosa che sembra stia incontrando però la resistenza di Sony, che pare abbia al momento bloccato ogni rinnovo tramite carte prepagate. Il supporto PlayStation, in risposta ad un utente, ha spiegato che la soluzione è solamente temporanea e verrà sbloccata al più presto. L’impressione della community, tuttavia, è che lo scopo primario sia arginare il rinnovo “selvaggio”.