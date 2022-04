FIFA 22 PS4-PS5 gratis con il PS Plus di maggio 2022

FIFA 22 sarà tra i giochi gratis per PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus per il mese di maggio 2022. A rivelarlo è ormai la solita fonte, l’utente billbil-kun del forum francese di Dealabs.com che ha svelato in anticipo la lista dei titoli che faranno parte della piattaforma il prossimo mese.

Oltre al calcistico di EA Sports ecco infatti Curse of the Dead Gods per PS4 e Tribes of Midgard per PS5 e PS4. La conferma ufficiale da parte di Sony arriverà nelle prossime ore. I giochi saranno disponibili per il riscatto dal 3 maggio al 7 giugno 2022. Ricorda che puoi rinnovare con le offerte vantaggiose di CDKeys.com.

FIFA 22 gratis con il Plus di maggio 2022 e gli altri giochi trapelati

FIFA 22 è certamente il gioco che fa più “rumore” di questa nuova lista, soprattutto perché arriva in doppia versione per PS4 e PS5. Quindi è possibile goderselo anche per piattaforma di ultima generazione, con tutte le innovazioni esclusive pensate per questa edizione. Il tutto in un mese in cui forse conosceremo il futuro della serie: il nuovo episodio potrebbe chiamarsi FIFA 23 per l’ultima volta oppure optare subito per il cambio di nome, visto il divorzio ormai sempre più vicino tra EA Sports e la FIFA.

Curse of the Dead Gods, previsto solo in versione PS4, è invece un roguelike ambientato nel cuore di un tempio labirintico, con spade, lance, archi, pistole e altro ancora da utilizzare per sconfiggere decine di colossali nemici, campioni e boss.

Infine, Tribes of Midgard, anche questo sia per PS4 che PS4, è un gioco cooperativo che mette insieme elementi action, sopravvivenza e roguelite. L’obiettivo dei giocatori è quello di difendere il loro villaggio ogni notte da orde di invasori, spiriti assassini e altri nemici che minacciano di distruggere il Germoglio di Yggdrasil, l’albero sacro.

L’annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio 2022 è previsto dunque nelle prossime ore. Non dovrebbero esserci sorprese. E se devi rinnovare il tuo abbonamento, puoi affidarti alle offerte di CDKeys.com.