PlayStation Plus 3 mesi a soli 12€: come attivare l'offerta!

Se dovete ancora rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus, o siete in procinto di farlo per la prima volta, la nuova offerta annunciata da Sony è quello che fa per voi. Da oggi fino al 13 febbraio 2022 è infatti possibile sottoscrivere un abbonamento di tre mesi con il 50% di sconto, che si traduce in appena 12,49€.

PlayStation Plus: come riscattare l'offerta di 3 mesi al 50% di sconto

Il procedimento è molto semplice: potete collegarvi a questo indirizzo e cliccare su “Aggiungi al carrello” per usufruire subito della promozione. Naturalmente, se necessario, dovrete effettuare l'accesso con le vostre credenziali PlayStation Network.

In alternativa, potrete farlo direttamente anche da console PS4 o PS5: in quel caso, basta aprire il PlayStation Store e troverete l'opzione tra le prime disponibili. Questo perché l'offerta è riservata esclusivamente ai non abbonati: quindi se avete già una sottoscrizione in corso non potrete prolungarla tramite la promozione.

Cosa offre il PS Plus su PS4 e PS5

Il PlayStation Plus è necessario per giocare online in multiplayer, ma permette di accedere anche a diversi vantaggi, come 24 giochi mensili selezionati inclusi per tutta la durata dell'abbonamento, sconti esclusivi sul PlayStation Store, contenuti aggiuntivi per i giochi e 100 GB su cloud per archiviare i propri salvataggi in rete.

Ad esempio, i giochi del mese di febbraio sono EA Sports UFC 4, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure e Planet Coaster: Console Edition. Per ulteriori dettagli potete leggere il nostro articolo dedicato.

Per il resto, sono disponibili tre tagli di abbonamento:

L'iscrizione si rinnoverà automaticamente ad ogni scadenza, ricordatevi quindi di disabilitare il rinnovo automatico dalle opzioni se non siete interessati a prolungare l'abbonamento.