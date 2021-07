Un recente leak ci mostra i nuovi titoli in arrivo a luglio su PlayStation Now, il servizio streaming di Sony su PC. L'immagine in questione – pubblicata su Reddit – mostra la scritta “NOW AVAILABLE” circondata dai loghi di 6 giochi: Red Dead Redemption 2, God of War, Nioh 2, Judgment, Moving Out e Team Sonic Racing.

L'immagine ci rivela inoltre che Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato in streming su PC soltanto fino al 1 novembre 2021, mentre Judgment uscirà dal catalogo già il prossimo 4 ottobre 2021.

Se questo leak dovesse rivelarsi attendibile, il catalogo PlayStation Now potrebbe presto arricchirsi, offrendo ai PC gamer la possibilità di giocare un'esclusiva di spessore come God of War e alcuni dei titoli più apprezzati degli ultimi anni. Ricordiamo che il servizio di game streaming di Sony è accessibile su PC tramite abbonamento al prezzo di 9,99€ al mese, 24,99€ per 3 mesi o 59,99€ all'anno.

Videogames