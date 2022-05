PlayStation Now, svelati i giochi PS4 gratis di maggio 2022

I giochi gratis di maggio 2022 per quello che di fatto sarà l’ultimo mese di PlayStation Now sono stati annunciati questo pomeriggio da Sony attraverso il blog ufficiale.

Si tratta di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI e Blasphemous, che saranno disponibili per il download gratuito su PS4 e PS5 per tutti gli iscritti a partire da domani 3 maggio. Poi, si passerà al nuovo PlayStation Plus, che debutterà in Italia il 22 giugno.

PlayStation Now, scopriamo i giochi gratis di maggio 2022

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Partiamo da questo picchiaduro in 3D ambientato nell’universo di Naruto, che si presenta con un sistema di combattimento completamente rinnovato, una modalità storia per giocatore singolo e modalità multiplayer per giocare con i propri amici o utenti di tutto il mondo.

Soulcalibur VI

L’ultimo episodio della nota saga di picchiaduro torna con meccaniche totalmente rinnovate e una serie di modalità di gioco inedite. Anche qui è presente una modalità storia per giocatore singolo e diverse opzioni per divertirsi in multiplayer online con la possibilità di creare il proprio combattente personalizzato

Blasphemous

Un platform d’azione punitivo che mette insieme le caratteristiche tipiche di un hack’n’slash con una narrazione profonda e suggestiva, che viene trasmessa tramite l’esplorazione di un enorme universo composto da livelli non lineari.

Cosa succede al PlayStation Now da giugno 2022?

Come ormai ben sappiamo, da giugno il PlayStation Now di fatto cesserà di esistere entrando a far parte del nuovo PlayStation Plus, che offrirà tre diversi livelli di abbonamento, come spiegato nel nostro approfondimento.

Se sei abbonato a PS Now, la tua iscrizione si trasformerà automaticamente in PlayStation Plus Premium, il tier più alto della rinnovata piattaforma che includerà l’accesso in streaming e in download di un vasto catalogo di giochi PS1, PS2, PS3, PS4 e PS5, oltre ad una serie di vantaggi, incluse prove gratuite dei titoli di nuova uscita.