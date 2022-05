PlayStation Days of Play 2022: svelata la data per gli sconti PS4 e PS5?

Potremmo già esserci per i PlayStation Days of Play 2022: la consueta campagna estiva che permette di acquistare diversi giochi PS4 e PS5 a prezzi fortemente scontati direttamente dal PlayStation Store.

Stando a un’immagine condivisa su Twitter, pare infatti che l’evento annuale di Sony avrà inizio tra due giorni, il 25 maggio, per terminare poi il prossimo 8 giugno. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il periodo coincide con quello degli anni precedenti.

PlayStation Days of Play 2022: tanti sconti in arrivo su PS4 e PS5

Nel 2020, i PlayStation Days of Play sono iniziati proprio il 25 maggio. L’anno scorso, invece, il kick-off è stato fissato al 26 maggio: insomma, si capisce bene che ormai ci siamo e dobbiamo solo attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sony che potrebbe arrivare già oggi.

Non ci sono ancora informazioni sul tipo di offerte che potremo aspettarci, ma nel 2021 sono stati proposti ottimi sconti su alcuni giochi PS4 e PS5 first-party, come Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e Sackboy: A Big Adventure. Tra le proposte, anche The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima.

Quest’anno le offerte arriveranno mentre ci avviciniamo al lancio del nuovo PlayStation Plus, che includerà nel suo catalogo anche alcune delle esclusive PS5 più recenti, come Returnal e lo stesso Demon’s Souls. Possiamo aspettarci importanti offerte su questi titoli, ma anche su altri giochi come Ratchet and Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. Per non parlare naturalmente dei prodotti di terze parti.

Prima che inizino gli sconti conviene dotarsi dunque di ricariche PSN offerte a prezzo scontato, in modo da avere subito un portafoglio pronto da sfruttare per i PlayStation Days of Play 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.