PlayStation Days of Play 2022 al via, i giochi PS4 e PS5 in offerta

Come anticipato, avranno inizio domani 25 maggio e dureranno fino al prossimo 8 giugno le offerte sui giochi PS4 e PS5 inserite nel contesto dei PlayStation Days of Play 2022.

Sono tanti i titoli in offerta che troveremo nei punti vendita aderenti all’iniziativa o sul PlayStation Store, per cui ti consigliamo di fare una ricarica PSN a prezzo vantaggioso per poter acquistare con un ulteriore sconto prodotti del calibro di Ratchet and Clank Rift Apart, Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri, The Last of Us Parte 2 e Marvel’s Spider-Man.

PlayStation Days of Play 2022: i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta

Ecco una selezione dei giochi PS4 e PS5 in offerta grazie ai PlayStation Days of Play 2022:

E non finisce qui, perché gli sconti riguardano anche i controller DualSense per PS5 che potranno essere acquistati al prezzo consigliato di 59,99€ in tutte le colorazioni disponibili: White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue.

In più, una serie di promozioni sul merchandise ufficiale PlayStation sarà disponibile sul PlayStation Gear Store con sconti del 20% su una selezione di articoli. E sono in arrivo tre giorni di offerte aggiuntive:

25 maggio : un manicotto termico in omaggio con una spesa minima di 50€

: un manicotto termico in omaggio con una spesa minima di 50€ 26 maggio : un articolo di God of War in omaggio se ne acquisti altri due

: un articolo di God of War in omaggio se ne acquisti altri due 27 maggio: 24 ore per approfittare dell’offerta “5 a meno di 5” sulla collezione PlayStation Shapes

Da domani 25 maggio avremo la lista di tutti i giochi in offerta a cui dedicheremo un approfondimento dedicato.

