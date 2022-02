PlayStation come i Marvel Studios, l'intro del film di Uncharted

Se avete visto almeno un film Marvel in vita vostra ricorderete senz'altro della famosa introduzione animata che, nel corso degli anni, è cambiata fino a mostrare ognuno dei protagonisti più amati degli Avengers. Con il film di Uncharted, in uscita domani 17 febbraio, Sony vuole fare lo stesso con la sua PlayStation Productions, con una intro animata che ci suggerisce forse la nascita di un vero e proprio universo cinematografico?

PlayStation Productions come il MCU: il film di Uncharted è solo l'inizio?

Nella sequenza animata che potete ammirare qui sopra possiamo vedere personaggi come Joel ed Ellie di The Last of Us, Kratos e Atreus da God of War, Aloy da Horizon Forbidden West, Jin da Ghost of Tsushima, Ratchet and Clank, Astroboy e il Sackboy di LittleBigPlanet.

Ora, a parte che si tratta di una introduzione che lascerà sicuramente il segno agli appassionati di videogiochi che andranno a vedere da domani il film di Uncharted, è forse una dichiarazione d'intenti piuttosto importante da Sony per il destino della sua PlayStation Productions.

Sappiamo per certo che la compagnia punta al mercato televisivo e cinematografico con le sue IP, con l'obiettivo di espanderle oltre il mercato dei videogiochi: il film ispirato ad Uncharted potrebbe essere dunque un inizio di una sorta di Universo Cinematografico in stile Marvel.

Del resto, quest'anno è prevista anche la serie TV ispirata a The Last of Us, è confermata la produzione di un film di Ghost of Tsushima e adesso si parla anche di Jack and Daxter. Un destino che potrebbe riguardare anche le altre icone che compaiono nel filmato? Staremo a vedere: di certo, nel frattempo, è solo un riassunto romantico di quelli che oggi sono i simboli indiscussi del marchio di videogiochi più famoso e amato al mondo.