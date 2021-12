Il film di Ghost of Tsushima sarà rispettoso del gioco originale

Il film ispirato a Ghost of Tsushima sarà fedele alla controparte originale, ma si lavorerà con calma per evitare di deludere gli appassionati.

Lo ha dichiarato Chad Stahelski, regista della pellicola, nel corso di un'intervista concessa al portale IGN.com in cui ha voluto rassicurare i fan del gioco:

“Sapete come possono andare gli adattamenti dei videogiochi. Quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo e lo stiamo facendo bene. Lavoriamo a stretto contatto con gli sviluppatori per assicurarci di attenerci a ciò che è fantastico nel titolo. I fan? Saranno molto contenti di ciò su cui stiamo lavorando“.

Stahelski, famoso per aver diretto la trilogia di John Wick, ha ammesso che la troupe è ancora nelle prime fasi di pre-produzione e deve finalizzare una bozza di sceneggiatura. Potrebbe volerci dunque diverso tempo prima di avere informazioni sul film.

Ghost of Tsushima, una delle sorprese PlayStation del 2020

Ghost of Tsushima è stato lanciato nel 2020 su PlayStation 4, prima di arrivare quest'anno anche su PlayStation 5 con una Director's Cut.

Sviluppato da Sucker Punch, il team autore della serie inFamous, il gioco è un action adventure ambientato nel Giappone feudale, precisamente all'interno dell'isola di Tsushima. Premiato dalla stampa per il suo stile unico e per un gameplay open world comprensivo di un sistema di combattimento avvincente, il titolo è stato sicuramente una delle sorprese più apprezzate dello scorso anno.

Nel frattempo, Sony continua a lavorare per portare i suoi franchise sul grande schermo. A febbraio è previsto il lancio del film ispirato a Uncharted, con Tom Holland (Spider-Man) nei panni di Nathan Drake. Inoltre, è in lavorazione una serie TV tratta da The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey a interpretare i personaggi principali della serie, Joel ed Ellie.