PlayStation 5: vendite da record nonostante la crisi

La PlayStation 5 sta conquistando il suo spazio nel mercato ogni mese sempre di più. Parlando dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale (ci riferiamo a quello di luglio-settembre), Sony ha rivelato nella giornata di ieri di aver venduto più di 13,4 milioni di unità della console in tutto il mondo.

PlayStation 5: 13,4 milioni di unità vendute in un anno

L'azienda sta ottenendo ottimi guadagni con la sua console next-gen anche con la carenza di chip a semiconduttore di potenza. La crisi, infatti, ha notevolmente ostacolato la produzione di videogiochi, ma il colosso nipponico ha venduto più di 3,3 milioni di PlayStation 5 solo negli ultimi tre mesi.

Oltre ai buoni numeri ottenuti con la PS5, Sony ha anche rivelato che la PS4 ha venduto più di 200.000 unità in questo periodo. Rispetto allo stesso periodo del 2020, sono state vendute oltre 1,5 milioni di console di ultima generazione. La PS4 ha raggiunto 116,6 milioni di unità vendute.

Tuttavia, la cifra di 200.000 unità in questo secondo trimestre fiscale indica già una notevole preferenza dei consumatori verso l'ultimo hardware dell'azienda. È un processo naturale, non c'è da stupirsi.

Forse è ancora presto per provare a prevedere un incremento delle vendite di PS5, ma con i dati presentati la console, pur con le difficoltà nella linea di produzione, sembra che questa stia godendo di prestazioni simili a quelle di PS4 all'inizio delle sue vendite.

I risultati poi, sono stati così buoni da aver interrotto il predominio di 33 mesi di Nintendo, secondo Mat Piscatella, analista di NPD Group.

È interessante notare che non solo le vendite di PS5 hanno avuto successo durante il periodo. In effetti, Sony ha registrato entrate record in ogni settore. Negli ultimi 12 mesi, l'azienda ha guadagnato un importo equivalente a 26,09 miliardi di dollari USA. Questo è un risultato notevole in un anno che è stato ancora colpito dalla pandemia di COVID-19 in diversi modi.

Ora notiamo che l'azienda giapponese si sta lentamente espandendo anche nel segmento dei PC. La società ha lanciato Horizon Zero Dawn e Days Gone su PC. Nei prossimi mesi avremo Uncharted e ora c'è perfino God of War. L'ultima avventura di Kratos con suo figlio Atreu è già il gioco più venduto su Steam.