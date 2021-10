God of War: ecco quando sarà disponibile su PC

Oggi, Santa Monica Studio ha annunciato che God of War (2018) arriverà su PC il 14 gennaio 2022. Il team è stato contentissimo dal supporto che i fan della serie hanno mostrato nell'ultimo capitolo di Kratos.

God of War: un successo incredibile

Per capire di cosa stiamo parlando, basta sapere che ad agosto 2021 sono riusciti a vendere 19,5 milioni di copie di God of War su PS4.

Il nostro obiettivo principale quando abbiamo portato God of War su PC era evidenziare i contenuti eccezionali creati dal team e sfruttare il potente hardware che la piattaforma offre per creare una versione del gioco unica, mozzafiato e ad alte prestazioni.

Santa Monica Studio ha anche dimostrato che i giocatori saranno in grado di “godere del pieno potenziale della nostra telecamera cinematografica e senza tagli mentre segue Kratos e Atreus attraverso i regni con l'opzione della vera risoluzione 4k, sui dispositivi supportati e framerate sbloccati“.

La versione PC di God of War includerà un'ampia gamma di impostazioni e opzioni grafiche. Pertanto, gli utenti saranno in grado di configurare il gioco nel modo in cui lo desiderano. Ad esempio, potranno impostare ombre a risoluzione più elevata e riflessi screen-space migliorati.

Inoltre, il gioco avrà la piena integrazione con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), disponibile su RTX. In parole semplici, i giocatori non dovranno sacrificare impostazioni grafiche elevate e risoluzioni di output per prestazioni elevate.

Oltre a questo, il gioco verrà fornito con la tecnologia a bassa latenza NVIDIA Reflex. Quest'ultima offre un'esperienza più reattiva in modo che i players possano reagire più rapidamente e colpire combo più difficili.

Tra i miglioramenti, va menzionato anche il supporto per l'ultra-widescreen 21:9. Inoltre, God of War su PC avrà un solido supporto per il controller e la personalizzazione della mappatura della tastiera. Per coloro che sceglieranno un controller, il team afferma che supporterà i controller wireless DualShock 4 e i DualSense. Tuttavia, coloro che amano la tastiera saranno in grado di personalizzare completamente gli attacchi per creare una configurazione di controllo adeguata alle loro esigenze.

Infine, acquistando God of War su PC, si riceveranno anche i seguenti contenuti digitali:

Set di armature del voto di morte per Kratos e Atreus;

Skin scudo guardiano dell'esilio;

Skin Buckler of the Forge Shield;

Skin Scudo dell'anima elfica splendente;

Skin scudo Dökkenshieldr.