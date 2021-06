Durante una riunione con gli azionisti, il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha dichiarato di voler raggiungere quota 22,6 milioni di PlayStation 5 vendute ogni anno. Se così fosse, in poco più di 2 anni si raggiungerebbero circa 45 milioni di PS5 vendute, un risultato a dir poco straordinario in tempi di pandemia.

Qualche mese fa la società nipponica ha comunicato che la carenza di console potrebbe restare tale almeno fino al 2022, fissando per PS5 un obbiettivo di vendita pari a 14,8 milioni l'anno. Oggi Yoshida ha posizionato l'asticella delle aspettative ben più in alto, dimostrando che Sony è pronta a risolvere una volta per tutte i problemi di produzione ed incrementare la disponibilità della console next-gen.

Gli ultimi dati di vendita raccolti dagli analisti mostrano come – nel mercato giapponese – la nuova console abbia venduto più unità rispetto alla generazione precedente, a distanza di 6 mesi dall'arrivo sul mercato. Si tratta di un traguardo sorprendente, alla luce delle enormi difficoltà produttive riscontrate da PlayStation 5 fin da day one. Sebbene la console risulti ancora difficile da acquistare a causa della scarsità di esemplari disponibili, dimostra di aver riscosso un gran successo in partia.

Videogames