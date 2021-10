PlayStation 5: si potranno condividere gli screenshot da app

Sony ha annunciato che sta testando un modo per condividere screenshot e video sulla PlayStation 5, utilizzando l'applicazione mobile. Queste informazioni ci arrivano tramite un post della società stessa.

PlayStation 5: Sony vuole rendere l'app più interattiva

Questa nuova feature, come menzionato dal produttore della console, fa parte di una versione beta a rilascio limitato, disponibile soltanto per gli utenti PS5 residenti in Giappone o Canada. Non ci sono notizie su un imminente rollout in Europa o negli USA.

Come funziona?

Una volta che l'utente abiliterà questa funzione, le nuove acquisizioni inizieranno ad apparire nell'app. In una pagina di Q&A, Sony afferma che “I video clip e gli screenshot dei giochi sono disponibili nell'[app PlayStation] per 14 giorni dopo che li hai creati manualmente sulla tua console PS5“.

A limited-release beta enabling PS5 players in Canada and Japan to share their captured screenshots and game clips through PlayStation App is starting to roll out today. For details, check out: https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY — PlayStation Canada (@PlayStationCA) October 18, 2021

Gli utenti non devono disporre di un abbonamento PlayStation Plus per utilizzare questa funzione, almeno non nel caso di questa versione beta iniziale.

Vale la pena notare che le clip con una risoluzione fino a 1920 × 1080 saranno disponibili nell'app, ma Sony avverte che i video con una risoluzione più elevata non verranno caricate. Nel caso in cui l'utente elimini un video o uno screenshot dalla propria console, potrà accedervi dall'app come backup.

C'è una pagina separata che fornisce maggiori informazioni da Sony, ma sembra che alcune regioni non siano in grado di accedervi.

Nelle notizie correlate, sembra che Apple Music stia arrivando su PS5 come servizio di streaming musicale. I primi accenni di questa funzionalità sono arrivati ​​da un utente Reddit pochi giorni or sono.

Sembra che questa particolare opzione sia apparsa dopo che il ragazzo che ha diffuso la news ha creato un nuovo account e ha provato a collegare la propria PS5 a Spotify. Tuttavia, l'app sembra ancora non funzionare.

Inoltre, anche il giornale Eurogamer afferma che è stato anche in grado di vedere Apple Music nelle opzioni di scelta rapida.