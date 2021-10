Apple Music potrebbe arrivare su PlayStation 5

Apple Music potrebbe arrivare sulla nuova console next-gen di casa Sony, la PlayStation 5. Almeno due persone hanno già segnalato di aver visto l'app sulle loro console.

PlayStation 5: oltre a Spotify, arriverà Apple Music

Spotify è stata un'opzione di streaming musicale su PS5 fin da quando la console è stata lanciata a novembre dello scorso anno; c'è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita durante i giochi. Presto, però, la console potrebbe ricevere supporto per un altra piattaforma: Apple Music.

Il primo indizio è arrivato all'inizio di questa settimana quando un utente di Reddit ha pubblicato un'immagine di Apple Music all'interno del menu musicale della console di Sony.

L'opzione si è presentata dopo aver creato un nuovo account e dopo che ha provato a collegarlo a Spotify. Sembra che il software non abbia funzionato, tuttavia: l'utente ha anche condiviso una foto di un messaggio che diceva “Questa app è riproducibile solo su PS4“, che secondo Eurogamer è un messaggio di errore standard quando un'app non è disponibile.

Eurogamer ha affermato di essere stato anche in grado di vedere l'opzione Apple Music quando ha creato un nuovo account negli Stati Uniti, anche se non è stato in grado di farlo funzione. I colleghi di The Verge invece, non sono nemmeno riusciti a vedere la spunta.

L'incoerenza dell'opzione Apple Music suggerisce che l'utente di Reddit e Eurogamer potrebbero aver avuto una prima occhiata a qualcosa che Sony e Apple hanno in cantiere.

Le due società hanno lavorato insieme di recente su una promozione di Apple TV+ per i possessori di PS5, quindi sembra che ci possa essere effettivamente una relazione. L'anno scorso la mela ha portato Apple Music sulle smart TV Samsung, dimostrando di essere disposta ad espandere la disponibilità dell'app oltre le piattaforme proprietarie.

Curiosamente, il software è apparso sulla console di Sony a pochi giorni prima dell'evento del 18 ottobre “Unleashed”, che sarebbe un momento propizio per le due realtà per annunciare la nuova partnership. Entrambe non hanno risposto a una richiesta di commento.