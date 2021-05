Attraverso un post sulla propria pagina facebook, lo staff di MediaWord avvisa gli utenti che nelle prossime settimane ci sarà un restock di PlayStation 5 e sarà possibile tentare l’acquisto online. Per provare ad accaparrarsi la tanto desiderata console next gen è necessario registrarsi al sito mediaworld.it.

“PlayStation 5 tornerà disponibile nelle prossime settimane sul sito games.mediaworld.it. Per prepararti all’acquisto, registrati su mediaworld.it.”

Al contrario di GameStop, MediaWorld non offre un servizio di coda virtuale, di conseguenza lo store invita gli utenti ad inserire già da adesso i dati di spedizione e fatturazione, oltre che a verificare che la carta di credito inserita sia “pronta all’uso”. Questi accorgimenti risultano indispensabili per procedere all’acquisto di PlayStation 5 con celerità, prima che le scorte finiscano del tutto. Con ogni probabilità, anche MediaWorld metterà in vendità un numero di console molto limitato durante i prossimi restock, soltanto i più veloci riusciranno a portarsi a casa l’ambita console giapponese.

Intanto vi ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di PlayStation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames