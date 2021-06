A breve GameStop aprirà la coda per acquistare PlayStation 5, le scorte sono come al solito molto limitate, soltanto i più fortunati riusciranno ad aggiungere la console al carrello e finalizzare l'acquisto.

Per tentare l'acquisto occorre essere registrati al sito GameStop, nonché titolari di una tessera di livello 1 o superiore. Collegandosi a questo indirizzo ci si mette in coda, in attesa che la vendita abbia inizio, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila. Non resta altro da fare che attendere il proprio turno, sperando che le scorte di PlayStation 5 non si esauriscano troppo presto.

Ricordiamo che PS5 è venduta in 2 versioni differenti, Standard Edition e Digital Edition. La principale differenza che intercorre tra le due versioni è la presenza del lettore ottico, che consente di leggere i videogiochi in copia fisica sotto forma di disco. Questo componente è incluso soltanto nella versione Standard, mentre non trova spazio sotto la scocca della PS5 Digital, in compenso quest’ultima viene venduta di listino a 399€, ben 100 euro in meno rispetto alla variante base.

Auguriamo buona fortuna agli utenti che prenderanno parte alla coda, chi non riuscisse ad acquistare PS5 potrà sempre attendere il prossimo restock sul sito GameStop. Vi segnaliamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames