Fermi tutti: oggi alle 15:30 sarà possibile acquistare la nuovissima PlayStation 5 (in versione All Digitale e Standard) sul noto portale di videogames GameStopZing. L’apertura delle vendite è prevista per le 15:30 ma noi vi consigliamo di giocare d’anticipo, controllando QUESTO link con un po’ di anticipo. Sappiate che le scorte disponibili saranno veramente poche, pertanto sbrigatevi. Dovrete lottare contro tantissime persone che cercheranno di accaparrarsi la console del momento.

PlayStation 5: ecco come fare per acquistarla

Sappiate che dovete essere iscritti al portale del negozio di GameStop e dovete avere una tessera di livello 1 o superiore. Per esempio, un abbonamento al livello 3 vi costerà solo 16,89 euro all’anno ma vi darà tanti vantaggi incredibili. Tuttavia, lo dobbiamo specificare: non avrete uno sconto o una corsia preferenziale per l’acquisto della console.

Come fare per accedere? Loggatevi all’interno del sito e mettetevi in coda collegandovi all’indirizzo che vi alleghiamo (qui). NON chiudete la pagina e NON aggiornatela per nessun motivo, altrimenti rischiate di perdere la priorità acquisita e ripartire dall’ultimo posto. Sicuramente ci saranno pochissime unità e il tempo sarà tiranno, pertanto… in bocca al lupo.

Ricordate che potrete acquistare la PS5 in versione Digital (priva di supporto Blu Ray) a 399,98 euro, mentre la variante con lettore Blu Ray 4K UHD costerà 499,98 euro.

Non di meno, vi segnaliamo che sul sito di Telefonino.net troverete una super guida mega dettagliata e completa riguardante i migliori store dove comprare la PS5, nonché trucchi e consigli sui migliori videogames del momento per console next-gen. Vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, così da poter acquistare sempre i videogiochi e capolavori del momento al prezzo più basso di sempre.

