Poco fa MediaWorld ha riaperto la coda per acquistare PlayStation 5, per provare ad accaparrarsi la console next-gen occorre collegarsi a questo link e partecipare alla coda virtuale. L'unica variante disponibile all'acquisto è la PS5 Digital Edition e le score sono – come al solito – estremamente limitate.

La nota catena di elettronica segue le orme di GameStop e propone una coda virtuale, per offrire maggiori possibilità d'acquisto ai propri clienti. Non bisogna far altro che accedere alla coda tramite questo indirizzo e attendere il proprio turno, i più fortunati riusciranno ad aggiungere la console al carrello e procedere all'acquisto, prima che le scorte si esauriscano del tutto. È fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità acquisita.

Per chi non fosse riuscito ad acquistare una PlayStation 5 durante il restock di oggi, sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames