PlayStation 5 torna disponibile sul sito GameStop a partire dalle ore 15:30 di oggi, mercoledì 9 giugno. Le scorte sono estremamente limitate, è necessario un ottimo tempismo e una buona dose di fortuna per riuscire ad aggiungere la console al carrello e procedere all'acquisto senza intoppi.

PlayStation 5: ecco come acquistarla da GameStop

GameStop utilizza un comodo e funzionale sistema di coda virtuale, per accedervi occorre essere iscritti al sito, nonché titolari di una tessera di livello 1 o superiore. Una volta entrati in coda – tramite questo link – è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità acquisita e ripartire dal fondo della fila.

Ricordiamo che la console next-gen di Sony è disponibile in due versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. La prima è dotata di lettore Blu-Ray che consente di riprodurre giochi in copia fisica oltre film in versione DVD e, appunto, Blu-Ray con risoluzione fino a 4K. Inoltre è possibile giocare ai titoli PS4 sfruttando la retro-compatibilità. Al contrario, chi non intende dotarsi di copie fisiche e preferisce la comodità del mondo digitale sarà indirizzato verso l’acquisto della PS5 Digital Edition, risparmiando ben 100 euro.

Per chi non fosse riuscito ad acquistare una PlayStation 5 durante il restock di oggi, sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all'acquisto di PS5, con la lista dei principali store da tenere d'occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony.

