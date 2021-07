Ci hai provato, ma ancora non ci sei riuscito: accaparrarsi PlayStation 5 da Mediaworld sembra impossibile per colpa della coda infinita. Nonostante tu stia attento al preciso orario in cui viene reso disponibile, la situazione non migliora. Come te, altri migliaia di utenti sono nella stessa situazione, è per questo che è spuntata online una guida che spiegherebbe come saltare la fila virtuale e accaparrarsi l'ambita console.

PlayStation 5 da Mediaworld: spunta il metodo per saltare la coda

In realtà, non si tratta di un metodo nuovo, tutt'altro. Dando un'occhiata al metodo presente su Internet, ci siamo resi conto che il funzionamento è basato su una presunta vulnerabilità del sistema di gestione della coda virtuale stessa.

Non si tratterebbe quindi di un problema che riguarda solo Mediaworld, ma di tutte le piattaforme che sfruttano il software di Queue-it per gestire la fila dei propri e-commerce. Basterebbe un piccolo trick, quindi, per passare davanti a tutti e riuscire ad acquistare finalmente la nuova PlayStation 5.

Naturalmente, rimane fondamentale il momento: le vendite di PS5 vengono aperte solo per pochi minuti, in determinati momenti (che noi segnaliamo prontamente con largo anticipo).

Per ovvie ragioni, non riporteremo la guida dettagliata per saltare la coda da Mediaworld ed acquistare PlayStation 5. Se proprio sei curioso, reperire su Google informazioni sul sistema di gestione della fila virtuale dell'e-commerce non è difficile.

Il nostro consiglio però rimane sempre quello di fare tutto nel modo più corretto, rispettando i le vie ufficiali e rimanendo paziente: ci vorrà forse qualche tentativo, ma riuscirai ad accaparrarti la tua PS5 presto! Naturalmente, ti ricordo che sulle nostre pagine potrai trovare in largo anticipo le date in cui vengono aperte le vendite, con link diretto e orario preciso. Inoltre, abbiamo realizzato una dettagliata guida a tutti i metodi (leciti!) per accaparrarti la console.

