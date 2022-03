Play Store: da maggio non potrete più acquistare e noleggiare film

In poco più di un mese, o per meglio dire dal prossimo maggio, verrà completata la migrazione di Google Play Film (sezione del Play Store dedicata all'acquisto ed al noleggio di film e serie tv) sull'app Google TV.

Gli utenti del Play Store non avranno più accesso a questa tipologia di contenuti, se non chiaramente rivolgendo la propria attenzione all'app dedicata che, di conseguenza, diventerà l'unico luogo in cui reperirli.

Riportiamo quanto specificato nella pagina di supporto ufficiale:

“L'app Google TV è la tua nuova casa per l'intrattenimento. L'anno scorso, l'app Google TV è stata riprogettata per aiutarti a sfogliare film e programmi dalle tue app di streaming preferite in un unico posto e scoprire nuove cose da guardare con consigli basati su ciò che ami. A partire da maggio 2022, l'app Google TV sarà la tua casa per acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sul tuo dispositivo mobile o tablet Android. Nell'app Google Play, Film e TV non saranno più supportati. Google Play continuerà ad essere il tuo store per app, giochi e libri. Su Google TV troverai la stessa esperienza a cui sei abituato su Google Play Movies & TV con le ultime novità, noleggi, offerte e ottimi consigli per te.”