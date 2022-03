Netflix: anteprima su tutte le novità in arrivo ad aprile 2022

Netflix sta già pensando a un mese di aprile carico di serie TV, film, docuserie e show. Tutti gli abbonati saranno davvero felici di sapere questo. Il colosso dello streaming on demand non ci ha mai abbandonato in tal senso e ha sempre promesso tantissimi contenuti che arricchiranno di volta in volta il suo catalogo.

Quindi non vediamo l'ora di sederci comodi e poter assistere a tutte le novità che la piattaforma avrà da offrirci lungo tutto il mese di aprile 2022. Tantissimi titoli saranno completamente nuovi, altri, invece, dei sequel attesissimi. Qualunque sia il contenuto in arrivo, siamo certi non ci farà pentire di aver rinnovato anche questo mese l'abbonamento a Netflix.

Perciò, drizziamo le antenne e scopriamo insieme in esclusiva quali saranno le novità in arrivo il prossimo mese che ci terranno incollati davanti allo schermo. Tantissimi generi, tra i più vari, garantiranno a tutti contenuti in linea con i propri gusti e desideri. Saranno settimane davvero emozionanti quelle che ci intratterranno prossimamente.

Netflix: film e serie TV in arrivo ad aprile 2022

Netflix, ad aprile, debutterà con Trivia Quest, la prima serie quotidiana di quiz interattivi. Realizzata e pensata dal colosso americano dello streaming on demand, promette tanto intrattenimento e sarà sicuramente una novità apprezzata da tutti gli appassionati del genere, che avranno modo di essere intrattenuti con una certa frequenza.

Ma questo non è l'unico titoli in arrivo ad aprile 2022 sulla piattaforma di Netflix. Sono tantissimi i contenuti che non vediamo l'ora di vedere e che, al momento, sono solo elencati qui sotto. Scopriamoli insieme e segnamoci le date sul calendario così da non perdercene uno. Film, serie TV, docuserie, show e serie interattive sono ciò che dobbiamo aspettarci:

L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai – 6 aprile 2022;

Michela Giraud: La verità, lo giuro – 6 aprile 2022;

Tiger & Bunny 2 – 8 aprile 2022;

Élite 5 – 8 aprile 2022;

Yaksha – 8 aprile 2022;

12 aprile – 8 aprile 2022;

Hard cell – 8 aprile 2022

13 aprile – 8 aprile 2022;

Felice o quasi 2 – 8 aprile 2022;

I parchi nazionali più belli del mondo – 8 aprile 2022;

Ultraman 2 – 14 aprile 2022;

Anatomia di uno scandalo – 15 aprile 2022;

Russian Doll 2 – 20 aprile 2022;

Ti giro intorno – 22 aprile 2022;

L’assedio di Silverton – 27 aprile 2022;

Bubble – 28 aprile 2022.

Comunque, nell'attesa anche gli ultimi giorni di marzo saranno carichi di contenuti che Netflix aggiungerà prima dell'arrivo di aprile 2022 dove aspettiamo tutti i titoli appena elencati tra cui l'attesissima quinta stagione di Élite.