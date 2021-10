Pixel Watch non pervenuto per l'evento Google in programma oggi

Google, nella giornata di oggi, svelerà ogni dettaglio relativo agli attesi e tanto chiacchierati smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro per i quali abbiamo già condiviso con voi diverse informazioni che, salvo clamorose sorprese, dovrebbero essere ampiamente confermate. Inizialmente prevista anche la presenza del nuovo orologio di Big G, vale a dire Pixel Watch, ma la sua presentazione potrebbe essere stata rimandata.

Nulla da fare per Google Pixel Watch

A fornire maggiori chiarimenti in tal senso ci ha pensato il leaker Jon Prosser, secondo cui avrebbe davvero poco senso sperare che lo smartwatch del colosso di Mountain View possa essere ufficializzato questa sera.

Il dispositivo, sempre secondo le informazioni diffuse da Prosser, sarebbe stato posticipato al primo trimestre del 2022, il che significa che dovrebbe essere annunciato tra gennaio e marzo del prossimo anno.

Google Pixel Watch ha iniziato a far parlare di sé all'inizio del 2021. I rumor trapelati in rete lasciano presagire che, al contrario di quanto visto nel caso di Apple Watch, l'apparecchio dovrebbe caratterizzarsi per un quadrante circolare.

Lo smartwatch sarebbe poi alimentato dal sistema operativo WearOS e non dovrebbe mancare la piena integrazione con Fitbit, dettaglio su cui i potenziali acquirenti nutrono forti speranze.