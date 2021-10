Pixel 6: cosa ci sarà all'interno della confezione di vendita?

Manca ormai pochissimo alla presentazione dei nuovi Pixel 6 e 6 Pro di Google, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in nostri precedenti articoli sulla base delle informazioni finora trapelate. In attesa che i dispositivi vengano ufficializzati, un curioso video condiviso su Twitter ci mostra l'unboxing del modello base: alcuni timori, purtroppo, stanno per diventare certezze.

Google Pixel 6: primo unboxing in rete

Il filmato in questione è stato caricato dall'utente fedegor_, e potete trovarlo a questo indirizzo. In soli 19 secondi viene rapidamente mostrato il contenuto della confezione: parliamo in questo caso della versione Sorta Seafoam di Pixel 6.

I potenziali acquirenti non saranno felici di sapere che a loro disposizione non ci sarà alcun caricabatteria. Prosegue quindi la tendenza Green che, negli ultimi tempi, sta caratterizzato le strategie commerciali di gran parte dei produttori. Non sorprende invece la mancanza degli auricolari, seppur avrebbe certamente fatto piacere trovarli nella scatola, ma così non è.

Lo smartphone potrà invece contare sulla presenza del cavo USB-C/USB-C e di un adattatore USB-C/USB-A, oltre alla classica manualistica. Vi ricordiamo che Google Pixel 6 e 6 Pro verranno presentati domani, martedì 19 ottobre, per cui continuate a seguirci per avere tutte le informazioni sull'evento.