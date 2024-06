Pixel Watch 3 XL esiste davvero: le prime immagini render

Dopo Pixel Watch 3, mostrato per la prima volta un paio di giorni fa, è il turno di Pixel Watch 3 XL e delle sue prime immagini render, rese pubbliche da Android Headlines in collaborazione con OnLeaks. Trovano dunque conferma i rumor del mese di marzo, quando si era ipotizzato il debutto di una versione più grande di Pixel Watch nella nuova generazione. Ma quanto più grande?

Le dimensioni del presunto Pixel Watch 3 XL

Secondo le informazioni fornite da Android Headlines e OnLeaks, il display di Pixel Watch 3 XL misurerebbe 45 mm di diametro, per un display da 1,45 pollici e uno spessore di 13,89 mm, quindi circa 1 mm in più rispetto allo spessore del Watch 2.

È ancora presto invece per conoscere i dettagli sulla batteria, uno degli elementi chiave degli smartwatch. Il sogno di molti sarebbe quello di poter contare su un’autonomia di almeno 4-5 giorni, tutto però lascia pensare che prima di arrivare a un traguardo simile – almeno per questa tipologia di smartwatch – bisognerà aspettare ancora un po’.

L’aumento di dimensioni non sarà comunque privo di conseguenze (negative). Dalle ultime indiscrezioni, infatti, pare che gli attuali cinturini di Pixel Watch non saranno compatibili con la nuova versione più grande di Watch 3. Per quanto deludente possa essere, non è da considerarsi nemmeno una notizia così inaspettata.

Non è una sorpresa nemmeno il nome che Google avrebbe scelto per il modello con schermo più grande della nuova generazione di Pixel Watch: XL risponde alla perfezione al fatto che si tratti di una versione che vanta semplicemente dimensioni maggiori rispetto al modello base, mentre a livello di funzionalità non vi sarà nessuna differenza tale da giustificare il suffisso Pro.