Pixel 9a, ecco quanto costerà: brutte notizie per gli utenti europei

Il nuovo Google Pixel 9a sta attirando l’attenzione degli appassionati grazie ad anticipazioni sempre più concrete e a un design promettente. Recenti leak hanno svelato i prezzi per Europa e UK, purtroppo non senza incrementi.

Lievitano i prezzi della versione da 256 GB

Le informazioni trapelate indicano che il Google Pixel 9a uscirà in Europa e nel Regno Unito il 26 marzo 2025, allineandosi così con la data di lancio già anticipata per gli Stati Uniti. Secondo il portale Dealabs, il modello da 128GB sarà disponibile al prezzo di 549 euro in Europa e 499 sterline nel Regno Unito, valori che coincidono con il prezzo della versione da 128 GB di Pixel 8a.

Parallelamente, il modello da 256 GB vedrà un aumento rispetto al suo predecessore, con un prezzo consigliato di 649 euro in Europa e 599 sterline nel Regno Unito, ovvero un incremento di 40 euro/sterline rispetto alla versione da 256 GB di Pixel 8a. Negli Stati Uniti, il modello da 128 GB partirà da 499 dollari, mentre quello da 256 GB vedrà anch’esso un aumento, passando a 599 dollari.

Una lama a doppio taglio per i consumatori?

Da un lato, il Pixel 9a si prospetta come uno dei migliori smartphone economici del 2025, grazie alle specifiche tecniche (per ora ancora non ufficiali) che includono un design rivisitato, con bordi piatti, angoli arrotondati e un modulo fotocamera ridisegnato, anche se dai contorni piuttosto generici, affiancato da un display OLED da 6,3 pollici a 120 Hz e un modulo fotocamera ridisegnato, anche se dai contorni piuttosto generici.

Sotto la scocca avremo un processore Tensor G4 e una batteria da circa 5.100 mAh che garantisce un’autonomia solida. Una coppia di fotocamere posteriori, da 48 MP e 13 MP, completano il quadro delle specifiche di Pixel 9a.

Dall’altro lato, l’incremento del prezzo per la versione da 256 GB rappresenta una criticità non indifferente. Se da un punto di vista tecnico il dispositivo si configura come un ottimo affare, l’aumento di prezzo potrebbe scoraggiare alcuni consumatori: ciò significa che il rapporto qualità-prezzo potrebbe non valere più la pena per una determinata fetta di utenza.