Pixel 9a svelato per sbaglio in un video con Samsung Galaxy S25 Edge

Google Pixel 9a è stato avvistato per pochi secondi in un video su Youtube con protagonista il Galaxy S25 Edge, il cui scopo era quello di offrire una panoramica più dettagliata circa le specifiche tecniche dello smartphone Samsung.

Purtroppo il filmato in questione, intitolato “Samsung Galaxy S25 Edge Camera Samples”, è stato rimosso poche ore dopo la sua pubblicazione. Tuttavia, lo staff di 9to5Google è riuscito a catturare alcuni screenshot, svelando la presenza di un secondo dispositivo, molto simile al Pixel 9a di Google in base ai render già diffusi.

Primi avvistamenti di Pixel 9a su Youtube

Il logo “G” sul retro sembra confermare che si tratti del modello definitivo, anche se il design risulta piuttosto semplice, quasi come se questa fosse un’unità dimostrativa:

Il Pixel 9a, il cui debutto è atteso per il mese di marzo, dovrebbe posizionarsi come un’alternativa economica all’iPhone 16e di Apple, presentato proprio durante la scorsa settimana. Nel concreto, il lancio anticipato del nuovo melafonino potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale, costringendo Google ad accelerare i tempi per non perdere terreno rispetto alla concorrenza.

Per adesso, il design del Pixel 9a lascia un po’ a desiderare: il modulo della fotocamera posteriore è quasi a filo con il retro dello smartphone e mancano dettagli estetici che sarebbe lecito aspettarsi, come il pulsante di accensione colorato o un contrasto più marcato attorno alla fotocamera. Speriamo che Google riservi opzioni di colore più vivaci durante il lancio ufficiale di Pixel 9a: nel frattempo, non resta che attendere ulteriori leak per scoprire qualcosa in più su tutti i device di prossimo arrivo.