Pixel 9a: spunta un dettagliatissimo video unboxing prima del lancio

Un video unboxing del Google Pixel 9a è stato appena pubblicato su YouTube, regalandoci un’anteprima dello smartphone prima del lancio ufficiale.

Il filmato, pubblicato dal recensore tech Sahil Karoul, mostra il Pixel 9a in una tonalità rosa pastello, rivelando alcuni dettagli interessanti sul design e sulle specifiche tecniche.

Google Pixel 9a è praticamente ufficiale: sappiamo quasi tutto

A differenza dei modelli precedenti, il Pixel 9a presenta un retro piatto con un modulo fotografico quasi completamente integrato, eliminando il classico “bump” sporgente che caratterizzava i suoi predecessori.

Il design si allinea a quello della serie Pixel 9, con una struttura piatta e squadrata che segue il trend attuale. Tuttavia, la zona frontale appare un po’ datata, a causa dei bordi piuttosto spessi che circondano lo schermo. Il profilo è in metallo, mentre il retro è realizzato in plastica opaca: una scelta che potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti. Nonostante ciò, il telefono garantisce un’ottima resistenza ad acqua e polvere, tenendo conto della certificazione IP68.

Lo schermo del Pixel 9a è un OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, refresh rate a 120Hz e luminosità massima di 2.700 nits. La protezione Gorilla Glass 3 aggiunge un ulteriore livello di robustezza. Per quanto riguarda le prestazioni, il Pixel 9a monta il chip Tensor G4, abbinato a 8GB di RAM e due opzioni di storage: 128GB o 256GB. La batteria da 5.100mAh supporta la ricarica cablata a 23W e wireless a 7,5W.

Il video include anche alcuni test relativi alle performance del Pixel 9a, dimostrando come il Tensor G4 gestisca senza problemi anche le sessioni di gaming più impegnative, mantenendo basse le temperature. Foto e video di test evidenziano poi l’efficacia della stabilizzazione ottica dell’immagine. Tra i colori disponibili, oltre al rosa, ci saranno probabilmente nero, argento e lilla.

Ricordiamo che il lancio ufficiale del Google Pixel 9a è in programma domani, mercoledì 19 marzo, e questo video unboxing potrebbe essere rimosso in qualsiasi momento: vale la pena darci un’occhiata il prima possibile.