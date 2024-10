Pixel 9a: i rendering mostrano un altro design rispetto ai precedenti

Cambia tutto per i prossimi e nuovi Pixel 9a. I rendering che sono trapelati in queste ore mostrano un design completamente diverso rispetto ai modelli precedenti. Quindi niente a che vedere con i Pixel 8a o i più “vecchi” Pixel 7a. Dopo questo leak molti pensano che Google si stia avvicinando agli iPhone di Apple, anche se li trolla con piacere.

Dimenticati la fotocamera posteriore sporgente, tratto distintivo dei Pixel. Infatti, con il 9a la doppia fotocamera, continuando a estendersi in lunghezza, non in altezza come per il nuovo iPhone 16, è a filo scocca. Comunque mantiene la firma degli smartphone di Google. Il logo del colosso di Mountain View è ben visibile nella parte centrale della scocca posteriore.

Probabilmente, lo stile della scocca posteriore, da quanto emerge dalle immagini, sarà riflettente. Sarà un vantaggio per chi cerca una presa salda e non ama le impronte digitali troppo visibili sulla scocca? Ancora è presto per dirlo, ma il design dei bordi piatti potrebbe aiutare nella maneggevolezza dello smartphone che avrà un display comunque generoso in termini di pixel.

Completano il design del nuovo Pixel 9a i bilanceri del volume e il pulsante di accensione posizionati sul lato destro del telefono. Invece, il lato sinistro dello smartphone rimane pulito, senza comandi. Nella parte inferiore dei bordi troviamo la porta USB-C, l’altoparlante e lo slot per la SIM.

Pixel 9a: possiamo fidarci del leak sul suo design

I recenti rendering riguardo al design del Google Pixel 9a sono stati diffusi dal leaker OnLeaks che, solitamente, non sbaglia un colpo. Quindi, con molta probabilità, dovremo aspettarci un design di questo tipo o comunque molto simile. Allora sei pronto all’arrivo di questo modello particolarmente interessante e del tutto rinnovato lato estetico?

Se però non hai pazienza di attendere il suo arrivo e vuoi mettere mano a Gemini e a tutta l’intelligenza artificiale di Google per te ci sono alcune offerte molto interessanti su Amazon. Acquista l’ottimo Google Pixel 9 Pro XL in offerta speciale.