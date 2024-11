Pixel 9 Pro: potenza e design in offerta esclusiva ad un prezzo folle

Il Google Pixel 9 Pro da 128GB nella colorazione Porcelain si presenta come uno degli smartphone più avanzati e raffinati del momento. Disponibile su eBay a soli 837€, grazie al codice promozionale “PSPRNOV24“. Un’opportunità unica per chi cerca un dispositivo premium senza per questo dover spendere una fortuna.

Il Pixel 9 Pro è alimentato dal potente chip Tensor G4, sviluppato da Google per garantire prestazioni fulminee e ottimizzazione avanzata dell’intelligenza artificiale. Questo lo rende perfetto per il multitasking, l’editing di foto e video e per un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Lo smartphone vanta un display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, che offre colori vividi e neri profondi, ideale per godersi contenuti multimediali e gaming al massimo della qualità.

Il comparto fotografico è da sempre il fiore all’occhiello della serie, e il Pixel 9 Pro non è da meno: con un sistema a tripla fotocamera, incluso un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico.

Grazie agli algoritmi di Google, è possibile scattare foto di qualità professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria garantisce un’intera giornata di utilizzo intenso e supporta la ricarica rapida sia cablata che wireless.

A questo prezzo, è il Pixel 9 Pro il top di gamma da prendere assolutamente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soli 837€!