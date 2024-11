Pixel 8 Pro: nuovo minimo storico su Amazon, è lo smartphone Google da prendere

Il Google Pixel 8 Pro cala di prezzo e tocca il suo nuovo minimo storico su Amazon diventando uno dei best buy del momento. In questo momento, infatti, lo smartphone di Google è acquistabile al prezzo scontato di 597 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 649 euro per quella da 256 GB. L’acquisto è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi.

A questo prezzo, il Pixel 8 Pro diventa il best buy della gamma Google, con un rapporto qualità/prezzo che straccia nettamente quello dei Pixel 9. Al nuovo minimo storico, infatti, lo smartphone è davvero imbattibile e può rappresentare il modello giusto da prendere per chi da tempo sta cercando un nuovo Pixel. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: ora è un best buy

La scheda tecnica del Pixel 8 Pro è completa e senza punti deboli. Lo smartphone ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 supportato da 12 GB di memoria RAM e da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare anche la ricarica wireless.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, in grado di garantire prestazioni da vero e proprio camera-phone. Il Pixel 8 Pro tiene testa (e in molti casi batte anche) a tutti i top di gamma attualmente disponibili sul mercato. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 8 Pro al prezzo scontato di 597 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 649 euro per la versione da 256 GB. L’offerta è disponibile di seguito.