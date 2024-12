Pixel 8 Pro cala ancora di prezzo: ora è il best buy della gamma Google

Il Google Pixel 8 Pro è protagonista di una nuova promozione, con un netto calo di prezzo che lo rende il “best buy” della gamma Pixel. Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto FINEANNO24, utilizzabile fino al 31 dicembre, è ora possibile acquistare lo smartphone di Google con un prezzo scontato di 512 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate mensili, con PayPal oppure Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 8 Pro comprende un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone ha un ottimo comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore che include anche un sensore teleobiettivo e prestazioni al livello dei più costosi top di gamma sul mercato. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 major update garantiti.

