Più account WhatsApp su un telefono? Così i contatti resteranno separati

In ottica della possibilità, futura e già annunciata, di utilizzare più account WhatsApp sullo stesso telefono (funzione peraltro già disponibile nel rivale Telegram), la versione beta più recente – la 2.24.18.14 – introduce una nuova funzionalità che permette agli utenti di gestire la sincronizzazione dei propri contatti.

Come funzioneranno i contatti tra più device

In poche parole, permetterà di avere contatti separati per ogni account, riducendo a zero i rischi di “contaminazione” delle diverse rubriche. L’utente, come si legge su WaBetaInfo, potrà scegliere quali contatti sincronizzare con il proprio telefono e gestirli da tutti i dispositivi collegati. Ma non solo: sarà possibile anche disattivare del tutto la sincronizzazione, nel caso – ad esempio – che lo stesso account venga condiviso su due telefoni differenti.

Ciò non impedirà di sincronizzare comunque manualmente uno o più contatti: ciò li renderà, di conseguenza, disponibili per tutti i dispositivi collegati. Sarà inoltre introdotta una nuova opzione di backup della rubrica, che consentirà di ripristinare tutti i contatti in caso di reinstallazione dell’app. Cambiando il telefono, quindi, non bisognerà reimpostare tutto da capo, perché ci penserà WhatsApp in automatico a rimettere le cose a posto.

Come sempre accade con le funzionalità WhatsApp in fase di sviluppo, ci vorranno almeno alcuni mesi prima che venga resa disponibile per tutti.